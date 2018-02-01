إستئناف الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة مصراتة .
الخميس ، 01- 02- 2018 - 09:46:00
مصراتة 01 فبرير 2018 ( وال ) - أقيمت أمس الأربعاء بكلية الآداب
بجامعة مصراتة إحتفالية بمناسبة الإنتهاء من ترتيبات إستئناف برامج
الدراسات العليا ببعض اقسام الكلية .
وأكدت الدكتورة " آمال عامر " أستاذ مساعد بقسم الفلسفة بالكلية ، في
كلمة الافتتاحية على أهمية " صناعة الباحثين" باعتبارهم أداة إستكشاف
ثروة المعلومات التي يتحقق بها تنفيد الخطط التنموية ونجاح المجتمع.
وقام الدكتور " خالد المدني " منسق برامج الجودة بالكلية، بتقديم عرض
مرئي عن الخطط المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بالكلية المزمع مباشرتها
مع بداية الفصل الدراسي القادم .
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