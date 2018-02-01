اللجنة الإستشارية للتعليم الخاص تناقش ضوابط المزاولة للفصل الدراسي القادم مع رؤوساء الجامعات الخاصة.





طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال )- إلتقى رؤوساء عدد من الجامعات الخاصة مع

رئيس وعضوي اللجنة الإستشارية للتعليم الخاص بمقر المركز العام للتدريب

وتطوير التعليم بطرابلس وذلك لمناقشة أوجه الإيفاء والتقصير لدي الجامعات

الخاصة في تنفيد قرار الوزير رقم 1242 لسنة 2017 بشأن ضوابط ممارسة نشاط

التعليم العالي الخاص، ومدى إستجابة الجامعات الخاصة في تنفيد إلتزاماتها

الواجبة للحصول على إذن المزاولة للفصل الدراسي القادم.

وجدير بالذكر أن القرار المشار إليه أحضر على كافة مؤسسات التعليم

العالي الخاص الإستمرار في قبول طلبة جدد أو الإستنمرار في مزاولة النشاط

للفصل الدراسي القادم، ما لم تكن هذه المؤسسات قد إستوفت أركان الإعتماد

النهائي لديها، مع نهاية شهر يناير 2018.

وأوضح رئيس اللجنة الإستشارية تفاصيل الإجراءات الواجب إتباعها،

والخطوات المطلوب تنفيدها للإيفاء بمتطلبات الإعتماد النهائي، وإستجابة

الجامعات الخاصة في هذا المضمار منذ صدور القرار الوزاري، مؤكداً على عدم

السماح للعديد من الجامعات الخاصة بتجديد نشاطها لما عرف عنها من عزوف

مزمن حيال الرغبة في تحسين أوضاعها أو محاولة الشروع في علاج الخلل

والنواقص البنوية والأكاديمية والعلمية المتفاقمة لديها، رغم الجهود التي

تبدلها اللجنة الإستشارية، وإدارة التعليم الخاص، ومركز ضمان جودة

وإعتماد المؤسسات التعليمية في إرشاد هذه الجامعات وتذليل الصعوبات التى

تواجهها .

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