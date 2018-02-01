النفط يرتفع في ظل التزام أوبك باتفاق الخفض رغم قوة الإنتاج الأمريكي.





طوكيو1 فبراير 2018 (وال) - واصلت أسعار النفط الأمريكي تحقيق مكاسب

محدودة اليوم الخميس في ظل التزام أوبك القوي باتفاق خفض الإنتاج وهو ما

بدد أثر أنباء عن تجاوز الإنتاج الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميا للمرة

الأولى في نحو نصف قرن.

وبحلول الساعة 0558 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة

تسليم مارس آذار 14 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 64.87 دولار للبرميل

بعد أن أغلق في الجلسة السابقة مرتفعا 0.4 في المئة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل نيسان

15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 69.04 دولار للبرميل بعد أن ارتفع

ثلاثة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت يوم الأربعاء إن إنتاج النفط

الخام الأمريكي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني

للمرة الأولى منذ 1970، ليقترب الإنتاج من أعلى مستوى على الإطلاق.

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