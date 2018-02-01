سيالة يجتمع مع الامين العام لاتحاد المغرب العربي .الخميس ، 01-02-2018 - 09:22:00

اديس ابابا 1 فبراير 2018(وال)-اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اديس ابابا مع الطيب البكوش الامين العام لاتحاد المغرب العربي .
وتطرق سيالة مع البكوش الى التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة المغاربية والتحديات التي تواجه عمل الاتحاد كفضاء يجمع ابنائه .
وشدد سيالة خلال الاجتماع على ضرورة اعطاء الاهمية القصوى لتطوير اداء مؤسسات الاتحاد وتكثيف الجهود لانطلاقة جديدة لمنطقة التبادل التجاري بين دول الاتحاد .
ودعا سيالة الى ايلاء قضايا الهجرة والامن والتنمية الاقتصادية الاولوية في اجندة عمل الاتحاد واستيعاب الطاقات الشبابية واشراكهم بفاعلية في كافة مستويات العمل المغاربي .
من جهته اكد البكوش حرص الامانة العامة للاتحاد على امن واستقرار ليبيا وتجاوزها للازمة الحالية كونها دولة فاعلة ومحورية في المنطقة .
وجدد حرص الامانة على انفاذ الاتفاقيات المغاربية الموقعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية .
وحضر الاجتماع مدير مكتب الاعلام بوزارة الخارجية الليبية احمد الاربد وبسمة السوداني مديرة الديوان والشؤون السياسية والاعلام بالامانة العامة للاتحاد .
(وال)

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