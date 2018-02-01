سيالة يجتمع مع الامين العام لاتحاد المغرب العربي .

اديس ابابا 1 فبراير 2018(وال)-اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اديس ابابا مع الطيب البكوش الامين العام لاتحاد المغرب العربي .

وتطرق سيالة مع البكوش الى التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة المغاربية والتحديات التي تواجه عمل الاتحاد كفضاء يجمع ابنائه .

وشدد سيالة خلال الاجتماع على ضرورة اعطاء الاهمية القصوى لتطوير اداء مؤسسات الاتحاد وتكثيف الجهود لانطلاقة جديدة لمنطقة التبادل التجاري بين دول الاتحاد .

ودعا سيالة الى ايلاء قضايا الهجرة والامن والتنمية الاقتصادية الاولوية في اجندة عمل الاتحاد واستيعاب الطاقات الشبابية واشراكهم بفاعلية في كافة مستويات العمل المغاربي .

من جهته اكد البكوش حرص الامانة العامة للاتحاد على امن واستقرار ليبيا وتجاوزها للازمة الحالية كونها دولة فاعلة ومحورية في المنطقة .

وجدد حرص الامانة على انفاذ الاتفاقيات المغاربية الموقعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية .

وحضر الاجتماع مدير مكتب الاعلام بوزارة الخارجية الليبية احمد الاربد وبسمة السوداني مديرة الديوان والشؤون السياسية والاعلام بالامانة العامة للاتحاد .

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