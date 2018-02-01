الرئيسان السبسي وماكرون يبحثان تطورات الوضع في ليبيا .





تونس 1 فبراير 2018 (وال) - بحث الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"

بالعاصمة تونس أمس الاربعاء مع الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون"

تطورات الوضع في ليبيا .

وصرح الرئيس " السبسي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي "ماكرون"

عقب اللقاء "تطرقنا إلى الوضع في ليبيا وسنعمل سويا على إعادة المياه إلى

مجاريها،وعلى أن تقام دولة ليبية من دون تدخلات خارجية".

من جانبه ريط الرئيس الفرنسي استقرارالمنطقة باستقرار ليبيا وسلامة

اراضيهاوخاصة الدول المجاورة لها .

وجدد الرئيس "ماكرون " دعم بلاده للعمل الذي يقوم به الممثل الخاص للأمم

المتحدة غسان سلامة من أجل ايجاد حل سياسي للازمة الليبية ، وإجراء

انتخابات في الشهور القادمة".

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