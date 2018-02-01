سيالة يبحث مع رئيس الحكومة المغربية العلاقات الثنائية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية المغربية . .

اديس ابابا 1 فبراير 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في عدد من المجالات .

وتم في الاجتماع الذي عقد على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا التاكيد على اهمية التشاور السياسي بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية .

وتطرق الاجتماع الى ضرورة التسريع بتفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية المغربية وعقد اجتماعاتها في اقرب الاجال .