سيالة يبحث مع رئيس الحكومة المغربية العلاقات الثنائية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية المغربية . .الخميس ، 01-02-2018 - 09:04:00

اديس ابابا 1 فبراير 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في عدد من المجالات .
وتم في الاجتماع الذي عقد على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا التاكيد على اهمية التشاور السياسي بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية .
وتطرق الاجتماع الى ضرورة التسريع بتفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية المغربية وعقد اجتماعاتها في اقرب الاجال .

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