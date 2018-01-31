مباريات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم
غدا الخميس.
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 22:47:00
طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- تجرى يوم غد الخميس مباراتان ضمن منافسات
الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم
للموسم الرياضي 2017-2018، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد
الليبي لكرة القدم .
وستجرى المباراتان المقررتان في الملاعب والمواعيد التالية :.
- رفيق × الهداية .. ملعب غريان .. الساعة 15:00 .
- الوحدة × اتحاد الشرطة .. ملعب الأكاديمية بجنزور .. الساعة 15:00 .
وأسفرت نتائج مباريات الدور الـ64 التي أقيمت أمس الثلاثاء عن تأهل
الفرق التالية إلى الدور الـ32 وهي :.
- شباب الجبل على حساب صقور الخليج (1-0)، ودارنس على حساب
الصقور(1-0)، والأخضر على حساب الأفريقي (1-0)، ضمن المجموعة الأولى
التي تضم أندية الاتحادات الفرعية (طبرق- الجبل الأخضر- بنغازي- خليج
سرت) .
- والملعب الليبي على حساب أساريا (2-1)، والخمس على حساب الوطن العربي
(5-0)، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة-
طرابلس- المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية).
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