مباريات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم غدا الخميس.





طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- تجرى يوم غد الخميس مباراتان ضمن منافسات

الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم

للموسم الرياضي 2017-2018، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم .

وستجرى المباراتان المقررتان في الملاعب والمواعيد التالية :.

- رفيق × الهداية .. ملعب غريان .. الساعة 15:00 .

- الوحدة × اتحاد الشرطة .. ملعب الأكاديمية بجنزور .. الساعة 15:00 .

وأسفرت نتائج مباريات الدور الـ64 التي أقيمت أمس الثلاثاء عن تأهل

الفرق التالية إلى الدور الـ32 وهي :.

- شباب الجبل على حساب صقور الخليج (1-0)، ودارنس على حساب

الصقور(1-0)، والأخضر على حساب الأفريقي (1-0)، ضمن المجموعة الأولى

التي تضم أندية الاتحادات الفرعية (طبرق- الجبل الأخضر- بنغازي- خليج

سرت) .

- والملعب الليبي على حساب أساريا (2-1)، والخمس على حساب الوطن العربي

(5-0)، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة-

طرابلس- المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية).

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