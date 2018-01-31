منتخبنا الوطني لكرة القدم يخرج من المنافسة على لقب بطولة الـ(شان).





طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- خرج منتخبنا الوطني لكرة القدم من

المنافسة على لقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان) المقامة حاليا

بالمغرب، عقب خسارته مساء اليوم أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل

هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب محمد الخامس ضمن منافسات الدور

نصف النهائي.

الشوط الأول للمباراة الذي شهد حذرا شديدا من الفريقين وتمركز اللعب

في وسط الملعب، وضياع الفرص التي كانت سانحة للمنتخبين،انتهى بالتعادل

السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني بادر المنتخب المغربي بالتسجيل في الدقيقة 73 من

كرة رأسية للاعبه " أيوب الكعبي "، وعدل منتخبنا الوطني النتيجة في

الدقيقة 86 عن طريق اللاعب " عبد الرحمن العمامي " من كرة أخطأ في

إبعادها الحارس المغربي " الزنيتي" ، واستمر اللعب دون أي تغيير في نتيجة

المباراة حتى أعلن الحكم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)،

ليلجأ المنتخبان للعب الوقت الإضافي.

وعند الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول عزز المنتخب المغربي

النتيجة بالهدف الثاني عن طريق لاعبه " أيوب الكعبي " من ضربة زاوية أخطأ

في إبعادها دفاع منتخبنا الوطني، وضاعف النتيجة في الدقيقة 13 من زمن

الوقت الإضافي الثاني بإضافة الهدف الثالث من ضربة جزاء نفذها لاعبه "

وليد الكرتي "، لتنتهي المباراة بخسارة منتخبنا الوطني بنتيجة (1-3).

وبهذه النتيجة ينتقل منتخبنا الوطني للعب يوم السبت القادم بملعب

مراكش على تمام الساعة التاسعة والنصف مباراة تحديد المركز الثالث مع

الفائز من منتخبي السودان ونيجيريا التي تقام هذه الليلة.

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