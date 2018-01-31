غرق عبارة على متنها 80 شخصا في المحيط الهادئ .





ويلينغتون 31 يناير 2018 (وال) - غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصا

في المحيط الهادئ حسب ما أكد مسؤولون اليوم الأربعاء، فيما طلب أحد نواب

جمهورية كيريباتي بفتح تحقيق مستقلّ في القضية.

ويقوم فريق انقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثا

عن ناجين، لكن لم يتم العثور الا على سبعة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن

مع تراجع الامال بالعثور على آخرين.

وأعلن مركز تنسيق الانقاذ في نيوزيلندا في بيان أن "سلطات كيريباتي أكدت

وجود نحو 80 شخصا اضافة الى الطاقم على متن العبارة".

وقال المركز إن أربع طائرات من نيوزيلندا واستراليا والولايات المتحدة

ساعدت في اجراء عمليات المسح في المنطقة حيث فُقدت العبارة. وأشار الى أن

البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها.

وأضاف أن "قارب النجاة مصمم ل25 شخصا الا أنه يمكن يتسع لأكثر ولو بشكل

مكتظ".