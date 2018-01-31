عضو المجلس الرئاسي " أحمد حمزة " يلتقي مع أعيان الجنوب.





طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- التقى عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة

لشؤون المجتمع المدني" أحمد حمزة " اليوم الاربعاء بديوان رئاسة الوزراء

بطرابلس أعيان مناطق الجنوب من حوض مرزق. وتم خلال اللقاء مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات

لسكان المنطقة في مختلف المجالات، والتطرق للمشاكل الأمنية وظاهرة الهجرة

الغير شرعية وكيفية الحد منها.

وتم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مشتركة تكون تبعيتها للمجلس الرئاسي

وتوفير الامكانيات المتاحة كي تتمكن من أداء المهام الموكلة لها ،

بالإضافة إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد "حمزة" على دعم حكومة الوفاق لكل عوامل الاستقرار في المنطقة التي

تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بمختلف المجالات، مطالباً بإعداد تصور

ومقترح لمناقشتها ووضعها موضع التنفيذ خلال الاجتماع القادم.

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