أحمد حمزة يناقش مع مدراء مستشفيات الجنوب الصعوبات التي تعيق سير عملها.





طرابلس 31 يناير 2018 (وال) - بحث عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة

لشؤون المجتمع المدني "أحمد حمزة" اليوم الاربعاء مع مدراء مستشفيات مدن

سبها، غات، اوباري المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل هذه المستشفيات ،

والمتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل والعناصر الطبية .

وطالب مدراء هذه المستشفيات خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء

بضرورة توفير احتياجاتها من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

بدوره أكد " حمزة " التنسيق مع وزارة الصحة لحلحة المشاكل التي تعيق عمل

المستشفيات للمساهمة في توطين العلاج بالجنوب، والمساهمة في تخفيف عبء

السفر لى المواطنين من أجل الحصول على خدمة في المدن المجاورة.

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