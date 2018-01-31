مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة تراغن تنظم محاضرات للتوعية بأهمية تسجيل المرأة في الانتخابات.الأربعاء ، 31-01-2018 - 16:10:00



تراغن 31 يناير 2018 (وال) - أقامت مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة تراغن
خلال المدة الماضية محاضرات للتوعية بأهمية تسجيل المرأة في الانتخابات
والدور المناط بها لتعزيز مشاركتها وممارسة حقوقها السياسية .
وتعد هذه المحاضرات ضمن سلسلة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في مناطق
تراغن ، وأم الأرانب ، ومرزق ، ووادى عتبة بالجنوب الليبي لتوعية المرأة
باهمية تسجيلها بسجل الناخبين والمشاركة بفاعلية في سبيل دعم العملية
الانتخابية .
..( وال )..

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