مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة تراغن تنظم محاضرات للتوعية بأهمية تسجيل المرأة في الانتخابات.





تراغن 31 يناير 2018 (وال) - أقامت مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة تراغن

خلال المدة الماضية محاضرات للتوعية بأهمية تسجيل المرأة في الانتخابات

والدور المناط بها لتعزيز مشاركتها وممارسة حقوقها السياسية .

وتعد هذه المحاضرات ضمن سلسلة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في مناطق

تراغن ، وأم الأرانب ، ومرزق ، ووادى عتبة بالجنوب الليبي لتوعية المرأة

باهمية تسجيلها بسجل الناخبين والمشاركة بفاعلية في سبيل دعم العملية

الانتخابية .

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