الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة يقيم احتفالية بمرور عشر سنوات على تأسيسه.



طرابلس 31 ينايـر 2018 ( وال ) - اقام الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

اليوم الاربعاء بطرابلس احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس

الجهاز .

وحضر الاحتفالية النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "

عبدالسلام كاجمان" ووكيل وزارة التخطيط ورئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي

للطاقات المتجددة ورئيس مصلحة املاك الدولة وعدد من المسؤولين والمختصين

بالمؤسسات الحكومية واعضاء مجلس الادارة والخبراء والمختصين بالجهاز

والمهتمين بهذا المجال من مختلف المؤسسات .

وتم خلال الاحتفالية التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجهاز التنفيذي

للطاقات المتجددة وكل من مصلحة الاملاك العامة للدولة وهيئة تشجيع

الاستثمار لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتخلل الاحتفالية تقديم عرض مرئي للاعمال التي انجزها الجهاز خلال الفترة

الماضية وكذلك استراتيجية عمل الجهاز والمشاريع المستقبلية لتطوير مجال

الطاقات المتجددة والتدريب والمبادرات والتعاون الفني مع المنظمات

الدولية ولانجاح المخطط الوطني التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات

لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية المنتجة.

كما تم تكريم عدد من الموظفين بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة والذين

قدموا خدمات جليلة طيلة عملهم بالجهاز وكذلك بعض الجهات الاخرى بمنحهم

شهائد التقدير .

وقال رئيس مجلس ادارة جهاز الطاقات المتجددة الدكتور "

حميد الشرواني " لوكالة الانباء الليبية ان احتفالية مرور عشر سنوات على

تأسيس الجهاز هو التعريف بألية وخطط عمله وما انجزه من مشاريع في مجال

الطاقات المتجددة .

واشار الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مابين الجهاز ومصلحة املاك

الدولة وهيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة وشركة مختصة من القطاع الخاص في

مجال التدريب الغاية منها التكامل في مجال الطاقات المتجددة .

وأكد الشرواني في تصريحه لـوال على أهمية هذا القطاع الحيوي ، داعيا

الجهات الحكومية المختصة والمجلس الرئاسي بضرورة دعم وتشجيع الجهاز من

اجل انجاح عمله ودعم قطاع الطاقات المتجددة.

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