مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى
الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 13:19:00
طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- يعلن مستشفى جراحة الحروق والتجميل عن رغبته
في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة حسب
المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال .
فعلى الشركات التــي تأنس فـــي نفسها الكفاءة الاتصال بإدارة المستشفى
لآستلام كراسة المواصفات والشروط مقابل مبلغ مالي وقدره(200د..ل) مئتا
دينار غير قابل للترجيع وذلك أعتباراً من 5 فبراير 2018 ولمدة أسبوعين.
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