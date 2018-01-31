مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .الأربعاء ، 31-01-2018 - 13:19:00



طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- يعلن مستشفى جراحة الحروق والتجميل عن رغبته
في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة حسب
المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال .
فعلى الشركات التــي تأنس فـــي نفسها الكفاءة الاتصال بإدارة المستشفى
لآستلام كراسة المواصفات والشروط مقابل مبلغ مالي وقدره(200د..ل) مئتا
دينار غير قابل للترجيع وذلك أعتباراً من 5 فبراير 2018 ولمدة أسبوعين.
(وال

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