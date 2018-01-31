قوات الاحتلال تعتقل "11"مواطناً فلسطينيا بالضفة الغربية .





رام الله 31 يناير2018 (وال) - أفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال

الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، 11 مواطناً من محافظات الضفة

الغربية، بينهم أفراد من عائلتي شهيدين.

وأوضح نادي الأسيرالفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة رسيلة

شماسنة والدة الشهيد محمد شماسنة، وابنتها الطفلة سارة شماسنة (14

عاماً)، بعد اقتحام منزل العائلة في بلدة قطنة شمال غرب القدس.

كما اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية،فيما اعتقلت الشابين:

إسماعيل جرار شقيق الشهيد أحمد جرار، وأحمد طوقان من محافظة جنين،

والمواطنين سامر صوافطة وأحمد دراغمة من محافظة طوباس، وعلي شكارنة من

محافظة بيت لحم.

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