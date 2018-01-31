قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة .الأربعاء ، 31-01-2018 - 12:59:00



القدس 31-يناير-2018 (وال)- اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، اليوم
الأربعاء، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، من جهة الحاجز العسكري المجاور.
وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا " في القدس إن قوات الاحتلال
داهمت الشارع الرئيسي في المخيم وشرعت بتوقيف المركبات والتدقيق في
بطاقات أصحابها، وداهمت عدة متاجر، مما أشاع أجواء من التوتر، في حين بدأ
عدد من شبان المنطقة بالتصدي لهذه القوة بالحجارة.
في السياق، تُواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري المشدد لبلدة العيسوية
وسط المدينة بعد يوم واحد من حملة واسعة شنتها أجهزة أمن الاحتلال وأذرع
مختلفة تابعة له في البلدة.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس نحو أربعين مواطنا من البلدة، معظمهم
من الأطفال.
..( وال ) .

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