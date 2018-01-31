الرئيس الفرنسي يزور تونس .



تونس 31 يناير 2018 (وال) - يقوم الرئيس الفرنسي" ايمانويل ماكرون"

اليوم الاربعاء بزيارة الى تونس.

تقول الرئاسة الفرنسية انه سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية

والامنية والجامعية والثقافية اثر المحادثات بين ماكرون والسبسي ورئيس

الحكومة يوسف الشاهد.

ومن المقرر حسب وكالة الصحافة الفرنسية ان يتم توقع اتفاق لتحسين التعاون

في مكافحة الارهاب في الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطوارئ سارية بعد

عامين على اعلانها اثر اعتداءات جهادية دامية من بينها الهجوم على متحف

باردو الذي سيزوره ماكرون.

تشكل هذه الزيارة التي تأتي بعد المغرب والجزائر والعديد من دول غرب

افريقيا فرصة لماكرون من اجل تعزيز العلاقة الجديدة التي يريد اقامتها مع

افريقيا ودول جنوب البحر المتوسط.

وقال ماكرون في المقابلة مع "لا برس" ان "فرنسا تريد بناء مستقبل وصداقة

مشتركة مع افريقيا... لا يمكن تحقيق نجاح دائم ضد الارهاب ما لم تترافق

استراتيجيتنا المشتركة بتسوية للخلافات السياسية وتجديد مساعدة التنمية

وتشجيع الاستثمارات الدولية وابراز مكانة المرأة وتعزيز التعليم".

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