الشركة العامة للكهرباء تواصل حملة قطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي في عدد من المناطق.





طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- تواصل فرق من الشركة العامة للكهرباء

حملتها اليومية لقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي في عدد من

المناطق وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتذليل الصعاب التي

تواجهها، ولضمان وصول الكهرباء للمواطنين دون حدوث مشاكل فنية ، وللحد من

الفاقد التجاري .



وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية ، أن إدارة خدمات المستهلكين طرابلس

قامت أمس الثلاثاء بالتعاون مع كتيبة (301) بحملة ميدانية لقطع التوصيلات

غير الشرعية والربط العشوائي من قبل بعض أصحاب المحال التجارية وتحصيل

المديونية مقابل استهلاك الكهرباء للمحال التجارية بمنطقة السراج .

وطالبت إدارة خدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء كافة الجهات

العامة والخاصة والمصانع ، المبادرة بالتوجه الي مراكز الجباية لسداد ما

عليهم من التزامات مقابل استهلاكهم للتيار الكهربائي ، داعية أصحاب

المحال التجارية إلى إطفاء الأنارة الزائدة وعدم تشغيلها في أوقات

النهار.

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