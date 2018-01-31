مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





لوس أنجليس 31 يناير 2018 (وال) - لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم وأصيب آخران

إثر تخطم مروحية في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت شرطة المدينة في بيان ان الحادث وقع في الساعة (21:50 ت.ج) مساء

أمس الثلاثاء ، وان المروحية سقطت في حي سكني .. موضحة أن الضحايا هم

ركاب المروحية الأربعة وأحد المشاة الذي تصادف مروره في المنطقة وقت وقوع

الحادث.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى تحطم المروحية.



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