انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث متأثرة بزيادة المخزونات.





طوكيو 31 يناير 2018 (وال) - انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث اليوم

الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر

من المتوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات المستثمرين

أكثر بفعل هبوط سلع أولية أخرى وأسهم وسندات.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا، أو نحو 3ر0 بالمئة ،

إلى 80ر68 دولار للبرميل ، بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى

في نحو أسبوعين.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو ما

يعادل 5ر0 بالمئة، إلى 19ر64 دولار للبرميل بعد أن كان الخام هبط إلى

أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وكان الخام الأمريكي هبط في تسوية يوم الثلاثاء 6ر1 بالمئة إلى نحو

50ر64 دولار للبرميل مقارنة مع انخفاض بلغ 6ر0 بالمئة فقط في عقود خام

برنت. ومازال العقدان على مسار تحقيق مكاسب للشهر الخامس.

واظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن

مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي.



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