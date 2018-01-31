سيالة يشيد بجهود الدبلوماسية الشبابية الليبية داخل الاتحاد الافريقي .





أديس أبابا 31 يناير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة على هامش اجتماعات القمة الافريقية الثلاثون المنعقدة

بأديس بابا مع "فتح الله عبد اللطيف"، ممثل الشباب الليبي المشارك

بالقمة الأفريقية.

وأوضح عبداللطيف، للوزير الدور الذي يقوم بها الشباب الليبي في إطار

الدبلوماسية الشبابية مع الشباب الأفريقي لعكس الصورة الحقيقة للجهود

الوطنية المبذولة في التعاطي مع قضية المهاجرين غير القانونين من الشباب

الافريقي الموجودين على الاراضي الليبية وحرص كافة اجهزة الدولة الرسمية

على سلامة وصون كرامة الشباب الافريقي بليبيا وتوضيح مخاطر الهجرة غير

النظامية على المجتمع الليبي والجوار الإقليمي.

وأكد سيالة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، على الأهمية البالغة

للدبلوماسية الشبابية الليبية والحاجة الماسة إليها في الترافع حول

القضايا الوطنية الجامعة، مشيدا بدورها في تعزيز تواصل الشباب الليبي

اتجاه عمقه الأفريقي بدينامكية عالية عبر حشد موقف شبابي أفريقي مساند

للدولة الليبية حول مسألة هجرة الشباب الافريقي، خاصة في ظل الادعاءات

غير المثبتة بوجود عمليات لتجارة الرّق بليبيا، والتي انتشرت مؤخرا عبر

وسائط التواصل الاجتماعي.

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