اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة مسألة توطين العلاج بالداخل .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) عقد بوزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني اجتماع موسع أمس الثلاثاء ضم وكيل الوزارة للشؤون الفنية والإمداد

الطبي بوزارة الصحة السيّد "عيسى العمياني" ورئيس اتحاد المصحات الخاصة

السيد "محفوظ قدور" ورئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج السيد "هاشم

بالخير" ومدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي السيد "سمير صقر".

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الحلول المناسبة لتسهيل العلاج

بالداخل إلى جانب خلقِ تنافسٍ بين المصحات والعيادات الخاصة في تقديم

خدمة العلاج للمواطنين بشكل أفضل وأكثر جودة.

كما تم التطرق إلى سبل توحيد أسعار الخدمات التي تقدمها المصحات

للمواطن إلى جانب تعزيز الفُرص لفتح عيادات ومصحات خاصة في الأماكن

البعيدة والنائية.

وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج في هذا الخصوص أن هذا

الاجتماع يأتي تمهيداً لوضع مقاييس واضحة ومحددة لتوطين العلاج بالداخل

بما يقدم خدمات سريعةِ وجيدة للمواطن.

(وال)