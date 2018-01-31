المجلس المحلي تاورغاء يصدر بيان بمناسبة عودة أهالي تاورغاء .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - دعا المجلس المحلي تاورغاء كل

أبناء المنطقة أن يتعاونوا مع كافة الجهات الأمنية المكلفة بتأمين عملية

العودة وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق وإجهاض عملية العودة

السلسلة والآمنة .

وطالب المجلس في بيان اصدره اليوم بمناسبة عودة أهالي تاورغاء تحصلت

وكالة الانباء الليبية على نسخة منه ضرورة احترام كافة الإرشادات الأمنية

والتنظيمية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على سلامة الجميع .

وشدد المجلس في بيانه ان إي تصريح يصدر عن أي جهة خارج المجلس

لايمثل إلا نفسه .

كما دعا المجلس الحريصين على وحدة الوطن وسلامته واستقراره أن

يساهم في إنجاح عملية المصالحة الوطنية الكبرى وعودة النازحين والمهجرين

في الداخل والخارج وتعزيز اللحمة الوطنية باعتبارها إحدى الأهداف السامية

لثورة السابع عشر من فبراير .

وثمن المجلس الجهود التى يبذلها المجلس الرئاسي والمجلس الاعلى

للدولة وكافة الأطراف التي ساهمت في الوصول إلى جعل هذا الحدث التاريخي

حقيقة على أرض الواقع .

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