الموارد البشرية تتفق مع نقابة التغذية العلاجية على تنفيذ "دبلومة" في مجال التغذية .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - خلص الاجتماع الذي عقدته إدارة

الموارد البشرية بوزارة الصحة مع نقابة التغذية العلاجية يوم أمس بديوان

الوزارة؛ إلى اتفاقِ الطرفين على تنفيذ (دبلومة) في مجال التغذية

العلاجية تستهدف أخصائيي التغذية العاملين في المرافق الصحية.

كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ستُعقدُ خلال المدة القادمة حول

(الغداء الصحي السليم لمريض السكري).

وحضر الاجتماع المسؤولة المكلفة بإدارة وتنفيذ البرامج التدريبية

بإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة "إيضاح حامد" ونقيب نقابة التغذية

العلاجية " محمد سعد الشيباني " وأعضاء فريق تنمية القدرات في مجال

التغذية العلاجية.

وذكرت الوزارة عبر موقعها أن الاجتماع تناول دعم التعاون لتنمية

القدرات في مجال التغذية العلاجية بالمرافق الصحية؛ وتعزيز مجالات

التدريب وتنفيذ ورش العمل إلى جانب إعداد الدلائل الإرشادية الخاصة

بالتغذية العلاجية.

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