انطلاق حملة تشجير وتنسيق الحدائق والمنتزهات في بلدية بنغازي .





بنغازي 31 يناير 2018 (وال بنغازى)- أطلقت بلدية بنغازي حملة لتشجير

وتنسيق حدائق ومنتزهات المدينة، وذلك بإشراف قسم التشجير بقطاع الزراعة

والمجالس المحلية للمناطق .

وقال رئيس قسم الشكاوى والمقترحات بإدارة شؤون المحلات بالبلدية بوفاخرة

المشيطي إن "الحملة انطلقت اليوم بتشجير حديقة المساكن الكبرى، وذلك

بالتنسيق مع قطاع الزراعة ومجلس الحي بالمنطقة، والأخوة المشرفين على

الحديقة، والاستعانة بطلبة المدارس الثانوية والإعدادية" .

وأشار المشيطي إلى أن حملة التشجير مستمرة حتى يوم الأحد القادم،

وستستهدف باقي حدائق بنغازي، وهي حديقة منطقة 602، وحديقة 23 يوليو " .

من جهته، قال رئيس حملة التشجير بقطاع الزراعة المهندس سعد الخمسي إن

"قطاع الزراعة بنغازي شارك في الحملة تحت شعار "نحن نزرع الحياة"،

وبرعاية بلدية بنغازي، وبالتعاون مع المجالس المحلية، وشبيبة الهلال

الأحمر، ومفوضية كشافة بنغازي، وجمعية بصمة الخير، ومؤسسة بنغازي الأمل،

ومكتب النشاط المدرسي بنغازي " .

فرع وال بنغازى .