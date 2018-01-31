مراقبة تعليم سرت تنظم ورشة عمل بعنوان دور المعامل المدرسية فى انجاح العملية التعليمية .





سرت 31 يناير 2018(وال)- نظمت مراقبة تعليم سرت امس ورشة عمل بعنوان دور

المعامل المدرسية فى انجاح العملية التعليمية .

وحضر انطلاق الورشة مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى ومدراء الادارات

والمكاتب بالمراقبة وعدد من مدراء المدراس التعليمية والمعلمين

والمهتمين بالعملية التعليمية وعدد من المفتشيين التربويين بسرت ومشرفى

المعامل المدرسية بالمدراس .

وقال مراقب تعليم سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة ان الورشة

حظيت بحضور جيد وكانت محاور النقاش تتمحور حول العلمية التعليمية

ونجاحها بالمعامل المدرسية التى تقدم معلومات للطلاب خلال العام الدراسى

.

(وال-سرت)