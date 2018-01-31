عميد بلدية سرت المكلف تجتمع مع وفد منظمة الاغاثة الدولية .



سرت 31 يناير 2018(وال)- اجتمعت عميد بلدية سرت المكلف " هنية سالم

ابوخريص " والمكلفة بمتابعة الملف الصحى بالبلدية مع مدير مكتب الامداد

الطبي عبدالله عريف ووفد من منظمة IRC منظمة الاغاثة الدوليه المسؤلة

عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الاجتماع تم خلالة التعرف على المساعدات الطبية التى ستقدمها المنظمة

الدولية للاغاثة لبعض المراكز الصحية بسرت .

واوضح انة تم الاتفاق على ان تقوم المنظمة بتقديم معونات ومساعدات

طبية وتشغيلية لعدد اربعة مراكز صحية تابعة لقطاع الصحة ببلدية سرت

كمرحلة اولى .

وحثت ابوخريص عميد بلدية سرت المكلف خلال الاجتماع على دعم المنظمة

والوقوف معها حتي تصل الخدمة لكل مواطن داخل البلدية بالشكل المطلوب .

(وال-سرت)