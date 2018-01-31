مصرف الوحدة يشرع في استلام طلبات المخصصات العملة.





بنغازي 31 يناير 2018 (وال بنغازى)- ذكر المتحدث باسم مصرف الوحدة

المعتصم الفيتوري إن المصرف سيشرع الأحد المقبل في استقبال طلبات

الاستفادة من المخصصات لأرباب الأسر "500" دولار أميركي .

وأضاف الفيتوري أن جميع فروع المصرف في ليبيا، ستبدأ في استقبال الطلبات

وتقديم الاجراءات المرفقة مع النماذج الخاصة بالتقديم والتي تتمثل في :

شهادة الوضع العائلي الالكترونية، وصورة من جواز السفر ساري المفعول .

وأشار الفيتوري إلى أن المخصصات ستصدر عن طريق بطاقة الفيزا "VISA"

الدولية، مضيفاً أنه في حال كون حساب "ورثة"، سيتم إصدار البطاقة باسم رب

الأسرة الموجود بحسب شهادة السجل المدني .

( فرع وال بنغازى ).