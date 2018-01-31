مصرف الوحدة يشرع في استلام طلبات المخصصات العملة.الأربعاء ، 31-01-2018 - 10:58:00



بنغازي 31 يناير 2018 (وال بنغازى)- ذكر المتحدث باسم مصرف الوحدة
المعتصم الفيتوري إن المصرف سيشرع الأحد المقبل في استقبال طلبات
الاستفادة من المخصصات لأرباب الأسر "500" دولار أميركي .
وأضاف الفيتوري أن جميع فروع المصرف في ليبيا، ستبدأ في استقبال الطلبات
وتقديم الاجراءات المرفقة مع النماذج الخاصة بالتقديم والتي تتمثل في :
شهادة الوضع العائلي الالكترونية، وصورة من جواز السفر ساري المفعول .
وأشار الفيتوري إلى أن المخصصات ستصدر عن طريق بطاقة الفيزا "VISA"
الدولية، مضيفاً أنه في حال كون حساب "ورثة"، سيتم إصدار البطاقة باسم رب
الأسرة الموجود بحسب شهادة السجل المدني .
( فرع وال بنغازى ).

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