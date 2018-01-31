نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

* السماءً قليلة السحب .

* الريح متغير الاتجاه إلى برانى سرعته مابين (05 - 10) عقدة .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75) متر.

*البحر خفيف الموج الى هادئ .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة.



الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

*السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على ساحل بنغازي والجبل

الاخضر .

*الريح بحري إلى شرش سرعته ما بين(05-15) عقدة .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25)متر.

* البحر خفيف الموج .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة.

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