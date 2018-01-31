نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 10:37:00
طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
* السماءً قليلة السحب .
* الريح متغير الاتجاه إلى برانى سرعته مابين (05 - 10) عقدة .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75) متر.
*البحر خفيف الموج الى هادئ .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة.
الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
*السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على ساحل بنغازي والجبل
الاخضر .
*الريح بحري إلى شرش سرعته ما بين(05-15) عقدة .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25)متر.
* البحر خفيف الموج .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة.
...( وال ) ...