‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض شحنة من المواد الغذائية .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) ... أعلن ‏مركز الرقابة على الاغذية

والادوية رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة

علكة بنكهة الكولا العلامة التجارية saadet وبلد المنشأ تركيا.

وأوضح المركز عبر موقعه أن سبب رفض الشحنة لاحتوائها على اللون E155

المحضور استعماله في الاغذية حسب المواصفة رقم15 للحدود القصوى للمضافات

المسموح بها في الاغذية.

وأوضح المركز أن الكمية بلغت 1943 كرتونة والصلاحية خلال الفترة من

11-2017 إلى 11-2019

وكانت نقطة وصول الشحنة ميناء الخمس.

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