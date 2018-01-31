وزير الحكم المحلي يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الجنوب .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) -.. اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة

الوفاق الوطني " بداد قنصو " أمس بمقر الوزارة بطرابلس مع عدد من عمداء

بلديات الجنوب . وأفاد موقع الوزارة أن الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء الادارات

بالوزارة تناول بالنقاش التطورات والاحداث الأخيرة التي حدث بالمنطقة

الجنوبية والعمل علي إيجاد حل عاجل لضبط الأمن داخل مناطق ومدن الجنوب

ومنع الهجرة غير الشرعية .. بالاضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجه

المواطن بمناطق الجنوب ونقص الخدمات العامة ببلديات الجنوب.

...( وال ) ...