تراجع نيكي بفعل تراجع أسهم شركات التعدين والصلب.





طوكيو 31 يناير 2018 (وال) - انخفض المؤشر نيكي الياباني لليوم السادس

على التوالي اليوم الأربعاء في معاملات متقلبة حيث سجلت معظم القطاعات

خسائر ، بينما صعد سهم أدفانتست بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 8ر0 بالمئة ليغلق عند 29ر23098 نقطة حيث

تراجع لليوم السادس على التوالي ، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق من

الجلسة.

وعلى الرغم من أن نيكي ما زال مرتفعا 5ر1 بالمئة منذ بداية العام ،

فإنه انخفض 5ر4 بالمئة من أعلى مستوى في 26 عاما عند 34ر24129 نقطة،

والذي بلغه قبل أسبوع.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2ر1 بالمئة إلى 71ر1836 نقطة .

وبلغت قيمة التداول 6ر3 تريليون ين ، وهو أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر .

وسجل 31 قطاعا فرعيا من أصل 33 خسائر وكانت أسهم شركات التعدين

وصناعة الصلب ضمن الأكثر تراجعا اليوم الأربعاء.

ونزل سهم إنبكس كورب 4ر2 بالمئة بينما تراجع سهم نيبون ستيل آند

سوميتومو ميتال 1ر2 بالمئة.

وخالف سهم أدفانتست كورب الاتجاه العام حيث قفز 7ر5 بالمئة ، بعدما

رفعت الشركة توقعات صافي الأرباح إلى 96ر137 مليون دولار .



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