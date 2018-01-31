السعودية : حجم التسويات في حملة مكافحة الفساد تجاوز 100 مليار دولار.





الرياض 31 يناير 2018 (وال) - أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن

عبد الله المعجب ان الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال

تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار

التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.

وقال النائب العام في بيان أمس الثلاثاء إن " قيمة التسويات في الوقت

الحالي تقدر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) تتضمن مختلف

أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها ".

وسيمثل هذا المبلغ الضخم دفعة مالية مهمة للحكومة التي تواجه مشكلات

مالية بسبب تراجع أسعار النفط . ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية الدولة

في العام الحالي إلى 195 مليار ريال.

وأوضح أن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصا بعضهم أدلى بشهادته

أو قدم أدلة .. مضيفا أن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات وما زالوا قيد

الاحتجاز انخفاضا من 95 شخصا في الأسبوع الماضي.

ويذكر أنه جرى توقيف عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال في إطار حملة

مكافحة الفساد . واحتجز العديد منهم لاستجوابهم في فندق "ريتز كارلتون"

الفخم بالعاصمة الرياض . ويعتقد أن أكثر من 100 محتجز أطلق سراحهم.



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