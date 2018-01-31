مناقشة رواية "الطيار البرونزي" للكاتب حسين المالكي بمعرض القاهرة للكتاب .الأربعاء ، 31-01-2018 - 10:18:00



طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - نظمت الهيئة العامة للثقافة ضمن
فعاليات البرنامج الثقافي الذي تنظمه المصاحب لمعرض القاهرة الدولي
للكتاب، مساء أمس ندوة تم خلالها مناقشة رواية المجموعة القصصية ( الطيار
البرونزي ) للكاتب حسين نصيب المالكي، أدارها الدكتور محمود السوكني،
وتحدث فيها الأستاذ محمد عقيلة العمامي.
وحضر الندوة السفير الليبي في مصر الدكتور صالح الشماخي، وعدد من
المثقفين والأدباء.
يذكر أن الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة المصاحب
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستتواصل بمشاركة مجموعة من الأدباء والكتاب
والشعراء .
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