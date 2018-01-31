الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 10:13:00
طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
*ملخص عام...
طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا . .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح
الباكر على بعض مناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (15
-20 ) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا بداية من يوم الغد .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر وإحتمال ظهور شبورة مائية أثناء
الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية
إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-18) درجة مئوية .
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء قليلة السحب ، والريــاح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (18-24) درجة
مئوية ، وتصل يوم الغد إلى ( 26) درجة على غات .
*الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب عالية احيانا ، والرياح شمالية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 21)
درجة مئوية .
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