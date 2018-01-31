الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام...

طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا . .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح

الباكر على بعض مناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (15

-20 ) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا بداية من يوم الغد .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر وإحتمال ظهور شبورة مائية أثناء

الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية

إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-18) درجة مئوية .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والريــاح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (18-24) درجة

مئوية ، وتصل يوم الغد إلى ( 26) درجة على غات .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب عالية احيانا ، والرياح شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 21)

درجة مئوية .

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