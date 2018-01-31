اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية تختتم اجتماعاتها.





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - اختتمت اللجنة العليا لنقل اختصاصات

الإدارة المحلية برئاسة عضو المجلس الرئاسي الدكتور "محمد عماري زايد"،

وزير الدولة لشؤون المجلس اجتماعاتها في طرابلس بوضع خطة لنقل اختصاصات

عشر جهات قبل نهاية شهر مارس من هذا العام، والخطة العامة ستستكمل خلال

شهر أكتوبر .

واشتملت الخطة على أربع مراحل وهي : التمهيد، والتشخيص، ومرحلة التنفيذ،

وبعد ذلك مرحلة التطبيق، التقييم ومتابعة الأداء.

وستعقد اللجنة المختصة عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء المختصين، وعدد من

النشاطات في مرحلتها الأولى، سيتم بعدها تنظيم ورش عمل ستتناول

اللامركزية وتفعيل عمل الوحدات الإدارية والتواصل مع مختصين.

وستقدم اللجنة تصورها الكامل للحكومة خلال أكتوبر القادم .

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