«رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي مبعوث جامعة الدول العربية .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة

"د.عبدالرحمن السويحلي" أمس بمبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا "صلاح

الدين الجمالي" بحضور نائب رئيس لجنة متابعة تطبيق الاتفاق السياسي

"بشير الهوش" .

وأفاد الموقع الاعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء تناول

تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول

ليبيا.

ودعا مبعوث جامعة الدول العربية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى

الحوار والتوصل إلى تسوية شاملة تضمن تعديل الإتفاق السياسي وفقا لخطة

الأمم المتحدة.

وأكد السيد "الجمالي" أنّ الإتفاق السياسي الليبي هو الدستور المؤقت

لليبيا حاليًا وهذا ما يجب أن يُقره الجميع للمضي قدمًا في العملية

السياسية.

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