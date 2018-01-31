متدربون من القوات الخاصة البحرية الليبية ينهون دورة تدريبية في
مدينة برندري الايطالية .
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 09:34:00
طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- انهى 28 متدربا من القوات الخاصة البحرية
الليبية دورة تدريبية في مدينة برندري الايطالية استمرت 6 اسابيع .
وافاد المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم بان المتدربين تلقوا
دروسا وتدريبات في الميدان والاعداد البدني والقدرة على التحمل
والسباحة والاقتحام والانزال والحماية والدفاع .
واكد قاسم ان جميع المتدربين اجتازوا الدورة التي تعد الثانية بنجاح من
مجموع 3 دورات تم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع ايطاليا في العام 2013
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(وال