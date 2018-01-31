متدربون من القوات الخاصة البحرية الليبية ينهون دورة تدريبية في مدينة برندري الايطالية .







طرابلس 31 يناير 2018 (وال)- انهى 28 متدربا من القوات الخاصة البحرية

الليبية دورة تدريبية في مدينة برندري الايطالية استمرت 6 اسابيع .

وافاد المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم بان المتدربين تلقوا

دروسا وتدريبات في الميدان والاعداد البدني والقدرة على التحمل

والسباحة والاقتحام والانزال والحماية والدفاع .

واكد قاسم ان جميع المتدربين اجتازوا الدورة التي تعد الثانية بنجاح من

مجموع 3 دورات تم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع ايطاليا في العام 2013

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