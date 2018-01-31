إيطاليا : إنهاء الانتقال السياسي في ليبيا العام الجاري .





روما 31 يناير 2018 ( وال ) - قال وزير الخارجية الإيطالي " انجيلينو

الفانو " أنه يتوقع أن يكون عام 2018 عاماً لإنهاء الانتقال السياسي في

ليبيا .

وأضاف " الفانو " ، أن الإجراءات تستند في المقام الأول إلى دعم

الأعمال التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا " غسان سلامة "

والمؤسسات التي ينص عليها الاتفاق السياسي ، والتي تعتبر عجلة مؤسساتية

من شأنها أن تقود ليبيا لإنهاء فترة الانتقال .

وأشار " الفانو " إلى أنه ينبغي تحقيق التحول في ليبيا من خلال عملية

انتخابية على النحو المنصوص عليه في خطة سلام ، ولتحقيق هذا الهدف على

الجميع مواجهة تحديات كثيرة .

وأكد أن الدعم من المجتمع الدولي سيكون له اهمية أساسية في الوقت

الراهن .

...(وال)...