إيطاليا : إنهاء الانتقال السياسي في ليبيا العام الجاري .
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 09:21:00
روما 31 يناير 2018 ( وال ) - قال وزير الخارجية الإيطالي " انجيلينو
الفانو " أنه يتوقع أن يكون عام 2018 عاماً لإنهاء الانتقال السياسي في
ليبيا .
وأضاف " الفانو " ، أن الإجراءات تستند في المقام الأول إلى دعم
الأعمال التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا " غسان سلامة "
والمؤسسات التي ينص عليها الاتفاق السياسي ، والتي تعتبر عجلة مؤسساتية
من شأنها أن تقود ليبيا لإنهاء فترة الانتقال .
وأشار " الفانو " إلى أنه ينبغي تحقيق التحول في ليبيا من خلال عملية
انتخابية على النحو المنصوص عليه في خطة سلام ، ولتحقيق هذا الهدف على
الجميع مواجهة تحديات كثيرة .
وأكد أن الدعم من المجتمع الدولي سيكون له اهمية أساسية في الوقت
الراهن .
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