رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع مسؤولي مصرف الادخار استكمال المشاريع المتوقفة.





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة مصرف

الادخار والإستثمار العقاري " خالد الزروق " والمدير العام " الزين عمر

الحادو" ، سبل استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة التي يمولها المصرف

والصعوبات التي تعرقل تنفيذ هذه المشاريع.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول

إمكانية استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة والتي بلغ عددها أكثر من عشرين

ألف وحدة سكنية.

وطلب السيد الرئيس ضرورة حصر كافة الودائع لدى المصرف واسترجاع قيمة

القروض بشكل عاجل للاستفادة منها في استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة.

...( وال )