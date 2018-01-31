رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف بالملف الليبي.





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس بطرابلس، مع السفير صلاح الدين

الجمالي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف بالملف الليبي.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي : أن الجمالي نقل للسيد

الرئيس تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي

وعد بزيارة ليبيا في وقت قريب. . مشيدا بجهود الحكومة في استثباب الامن ،

وما يبذله سيادته من جهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وجدد الجمالي دعم الجامعة العربية لمسار الوفاق وفق مبادرة المبعوث

الاممي، مبدياً استعداد الجامعة لتقديم كل ما يطلب منها في هذا الإطار،

وعرض مساهمة الجامعة في متطلبات العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن دور

الجامعة مكملاً لدور الأمم المتحدة وليس منافسا لها.

من ناحية أخرى وجه مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الدعوة للسيد

الرئيس لحضور اجتماعات القمة العربية القادمة المقرر انعقادها في شهر

مارس القادم بالرياض.

من جانبه عبر السيد الرئيس عن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة

العربية للإسهام في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقدم السيد الرئيس لمحة عن تطور الوضع السياسي والدور المنوط بمجلسي

النواب والدولة في تحريك الجمود الحالي، وضرورة اعتماد مجلس النواب

لقانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات ليتسنى إجراء الانتخابات

بطريقة سليمة.

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