الخدمات الصحية بنغازي تنظم دورة تدريبية في مجال العمل بروح الفريق .





بنغازي 31 يناير 2018 ( وال )- بدأت ببلدية بنغازي ، دورة تدريبية في

مجال "العمل بروح الفريق"، الذي ينظمها ويشرف عليها مكتب تنمية الموارد

البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي .

وقالت مدير مكتب الموارد البشرية الدكتورة " إيناس العبيدي " إن

الدورة تهدف إلى تنمية مهارات رؤساء الأقسام والمنسقين ، كون وظائفهم

تتوجب العمل بروح الفريق .

وأضافت " العبيدي " أن هذه الدورة التدريبية تبحث فى اليومها الأول عن

القيادة عن طريق الهدف ويشرف عليها المدرب أبو القاسم الأماني ، واليوم

الثاني سيكون عن فريق العمل وأهدافه ومهامه وقيادة الفريق تقدمه المدربة

سميرة الدرسي .

من جهتها ، أوضحت إحدى المتدربات في الدورة أن مثل هذه الدورات تنمي

روح الثقة والتعاون والمهارات ، وزيادة مدارك الرؤساء والإحساس المشترك

بالمسؤولية ، إلى جانب تحسين العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين .

...(وال بنغازى)...