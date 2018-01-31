الخدمات الصحية بنغازي تنظم دورة تدريبية في مجال العمل بروح
الفريق .
الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 08:31:00
بنغازي 31 يناير 2018 ( وال )- بدأت ببلدية بنغازي ، دورة تدريبية في
مجال "العمل بروح الفريق"، الذي ينظمها ويشرف عليها مكتب تنمية الموارد
البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي .
وقالت مدير مكتب الموارد البشرية الدكتورة " إيناس العبيدي " إن
الدورة تهدف إلى تنمية مهارات رؤساء الأقسام والمنسقين ، كون وظائفهم
تتوجب العمل بروح الفريق .
وأضافت " العبيدي " أن هذه الدورة التدريبية تبحث فى اليومها الأول عن
القيادة عن طريق الهدف ويشرف عليها المدرب أبو القاسم الأماني ، واليوم
الثاني سيكون عن فريق العمل وأهدافه ومهامه وقيادة الفريق تقدمه المدربة
سميرة الدرسي .
من جهتها ، أوضحت إحدى المتدربات في الدورة أن مثل هذه الدورات تنمي
روح الثقة والتعاون والمهارات ، وزيادة مدارك الرؤساء والإحساس المشترك
بالمسؤولية ، إلى جانب تحسين العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين .
...(وال بنغازى)...