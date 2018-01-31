اليونيسف: 378،000 طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في ليبيا
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الأربعاء ، 31- 01- 2018 - 08:28:00
طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة
(يونيسيف) أن الوضع الإنساني في ليبيا متدهور مع وجود (000ر378) طفل في
حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018 .
وقال " عبد الرحمن غندور " الممثل الخاص لليونيسيف لدى ليبيا "
يعتبر عام 2018 عاما محوريا بالنسبة لليبيا ، وخاصة للأطفال ، ولهذا
السبب ، تسعى اليونيسف للحصول على مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتقديم
مساعدة عاجلة للأطفال ، فضلا عن تقديم الدعم على المدى الطويل للأطفال ،
مؤكدا أن جميع الأطفال في ليبيا يستحقون فرصة لمستقبل أفضل ".
وأكد " غندور " أن اليونيسف تهدف في ليبيا إلى العمل في شراكة مع
الوزارات التنفيذية والبلديات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني لمواصلة عملها الداعم لخطة الاستجابة الإنسانية في البلاد ،
بالإضافة إلى استعادة تواجدها الكامل للموظفين والشركاء في ليبيا.
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