اليونيسف: 378،000 طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في ليبيا .





طرابلس 31 يناير 2018 ( وال ) - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

(يونيسيف) أن الوضع الإنساني في ليبيا متدهور مع وجود (000ر378) طفل في

حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018 .

وقال " عبد الرحمن غندور " الممثل الخاص لليونيسيف لدى ليبيا "

يعتبر عام 2018 عاما محوريا بالنسبة لليبيا ، وخاصة للأطفال ، ولهذا

السبب ، تسعى اليونيسف للحصول على مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتقديم

مساعدة عاجلة للأطفال ، فضلا عن تقديم الدعم على المدى الطويل للأطفال ،

مؤكدا أن جميع الأطفال في ليبيا يستحقون فرصة لمستقبل أفضل ".

وأكد " غندور " أن اليونيسف تهدف في ليبيا إلى العمل في شراكة مع

الوزارات التنفيذية والبلديات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع

المدني لمواصلة عملها الداعم لخطة الاستجابة الإنسانية في البلاد ،

بالإضافة إلى استعادة تواجدها الكامل للموظفين والشركاء في ليبيا.

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