الرضاعة الطبيعية تخفض ضغط دم الأمهات بعد سن اليأس .





لندن 31 يناير 2018 ( وال ) - أظهرت دراسة بريطانية حديثة ، أن

الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن طبيعيا ولفترات طويلة ، أقل عرضة لارتفاع

ضغط الدم بعد بلوغهن سن اليأس.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، ونشروا نتائجها

أمس الثلاثاء وجاءت استكمالا لرصد الفوائد الصحية التي تعود على الأم

نتيجة الرضاعة الطبيعية ، وخاصة على ضغط الدم.

وركز الباحثون في الدراسة على دور الرضاعة الطبيعية في خفض ضغط الدم

المرتفع لدى النساء بعد سن اليأس (يبدأ من 45 إلى 55 عاما)، الذي يرافقه

ارتفاع في ضغط الدم ، وإمكانية الإصابة بالسكري ، ما يمثل عامل خطر

للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وراقب الباحثون 3 آلاف و119 من السيدات بعمر 50 عاما فأكثر في مسح

أجري على مدى عامين ، ووجدوا أنه كلما أرضعت السيدات عددا أكبر من

الأطفال ولفترات كبيرة، انخفض لديهن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد

انقطاع الطمث .

وبحسب الدراسة، ارتبط إرضاع الأمهات لخمسة أطفال طبيعيا بخفض خطر

الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 51 بالمائة، مقارنة بقريناتهن اللاتي

أرضعن طفلا واحدا أو لم يرضعن مطلقا.

وأظهرت الدراسة أيضا أن النساء اللاتي أرضعن أطفالهن طبيعيا لفترات

امتدت من 96 إلى 324 شهرا، انخفض لديهن خطر ضغط الدم المرتفع بنسبة 45

بالمائة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بأن يظل حليب الأم مصدر الغذاء الرئيسي

للطفل حتى سن 6 أشهر ، وتوصي بالاستمرار لاحقا في الرضاعة الطبيعية (مع

الغذاء الصلب) حتى وصول عمر الطفل إلى عام .

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