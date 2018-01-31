سيالة يجتمع مع رئيس البنك الافريقي للتنمية في اديس ابابا .

اديس ابابا 31 يناير 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في العاصمة الاثيوبيةاديس ابابا مع رئيس البنك الافريقي للتنمية اكينومي اديسينا سبل التعاون المشترك وتطويره باعتبار ليبيا احد اكبر المساهمين في هذه المؤسسة الاقتصادية الافريقية .

واتفق الجانبان على اتخاذ خطوات ملموسة بمساهمة البنك في

ت مويل عدد من المشاريع التنموية واعادة الاعمار في ليبيا .

كما تم الاتفاق على اتاحة الفرصة للشباب الليبيين المؤهلين بالعمل في البنك وفتح مجالات التدريب لاصحاب المهارات المختلفة بالتدريب في مؤسسات البنك .

(وال)