سيالة يجتمع في اديس ابابا مع مفوض شؤون السلم والامن بالاتحاد الافريقي

اديس ابابا 30 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اديس ابابا مع اسماعيل شرقي مفوض شؤون السلم والامن بالاتحاد الافريقي .

واكد الجانبان خلال الاجتماع على دعم الجهود الوطنية والاقليميةوالدولية لمواجهة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا .

كما اكدا على ضرورة مساندة كل الخطوات العملية لتنفيذ عدم انتشار وتهريب السلاح في ليبيا ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق المصالحة والقضاء على الارهاب الذي يستهدف القارة الافريقية مجتمعة .

(وال)