سيالة يبحث مع وزير خارجية النيجر مشكلة الهجرة غير الشرعية والحد منها

اديس ابابا 30 يناير 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مع وزير الخارجية النيجري ابراهيم ياكوبا عدد من الملفات المشتركة بين البلدين كالاستمارات والتبادل التجاري وتبادل الزيارات بين المسؤولين .

كما تم خلال الاجتماع الذي جرى على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي التطرق الى مشكلة الهجرة غير الشرعية والحد منها والتصدي لتداعياتها وضبط الحدود لمنع تهريب البشر والبضائع .

كما تم التطرق الى امكانية الاتفاق بين المسؤولين المختصين في البلدين على افتتاح خط جوي بين طرابلس ونيامي .

(وال)