سيالة يهنئ الرئيس الزيمبابوي الجديد بمناسبة توليه رئاسة البلاد .

ايس ابابا 30 يناير 2018 (وال)- قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة تهاني ليبيا للرئيس الزيمبابوي الجديد ايمرسون منانغا غوا بمناسبة توليه قيادة البلاد رئيسا لزيمبابوي .

وتم خلال اللقاء الذي جرى على هامش اعمال القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا بحث العلاقات الثنائية وامكانية استئنافها بعودة سفارتي البلدين للعمل من العاصمة طرابلس وهراري .

واكد الرئيس ايمرسون تطلعه للعمل مع حكومة الوفاق الوطني في المجالات كافة .

كما تطرق اللقاء الى الاستثمارات الليبية في زيمبابوي .

(وال)