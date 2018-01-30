سيالة يهنئ الرئيس الزيمبابوي الجديد بمناسبة توليه رئاسة البلاد .الثلاثاء ، 30-01-2018 - 23:10:00

ايس ابابا 30 يناير 2018 (وال)- قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة تهاني ليبيا للرئيس الزيمبابوي الجديد ايمرسون منانغا غوا بمناسبة توليه قيادة البلاد رئيسا لزيمبابوي .
وتم خلال اللقاء الذي جرى على هامش اعمال القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا بحث العلاقات الثنائية وامكانية استئنافها بعودة سفارتي البلدين للعمل من العاصمة طرابلس وهراري .
واكد الرئيس ايمرسون تطلعه للعمل مع حكومة الوفاق الوطني في المجالات كافة .
كما تطرق اللقاء الى الاستثمارات الليبية في زيمبابوي .
(وال)

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