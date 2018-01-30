سيالة يقدم التهاني للرئيس الرواندي باختياره رئيسا للاتحاد الافريقي.

اديس ابابا 30 يناير 2018 (وال) - استقبل الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا في اديس ابابا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا .

وقدم السيد الوزير التهاني للرئيس كاغامي بمناسبة اختياره رئيسا للاتحاد الافريقي .

وجرى خلال المقابلة بحث الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد التي ستعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي شهر مارس القادم .



واشاد سيالة بالتجربة الرواندية في تحقيق المصالحة الوطنية والعبور برواندا الى دولة ناجحة حققت خطوات ملفتة في التنمية والاستقرار وابعدتها على براثن الحرب الاهلية والصراعات المسلحة الى تحقيق السلام الشامل الذي سيقود البلاد نحو النماء والتقدم .

ووجه الرئيس الرواندي الدعوة لسيالة للاطلاع على جيثيات التجربة الرواندية في اتهاء الصراع وتحقيق السلام .

وطلب الرئيس كاغامي نقل تحياته الى الشعب الليبي وتمنياته لليبيا التقدم والرقي والازدهار والامن والسلام .