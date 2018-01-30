مباريات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ 64 لكأس ليبيا لكرة القدم غدا الأربعاء.





طرابلس 30 يناير 2018 (وال)- تتواصل يوم غد الأربعاء منافسات الدور

التمهيدي الثاني للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم

الرياضي 2017-2018، بإجراء ست مباريات، حسبما أعلنته لجنة تنظيم

المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وستجرى المباريات المقررة في الملاعب والمواعيد التالية :.- خليج سرت × شمال ينغازي .. ملعب المرج ..الساعة 14:30 .

- الاتحاد المصراتي × الهلال (سبها) .. ملعب الأكاديمية بجنزور .. الساعة

15:00.

- الأولمبي × اليرموك .. ملعب ترهونة .. الساعة 15:00.

- المهدية × المجد .. ملعب غريان .. الساعة 15:00.

- المحلة × الجزيرة .. ملعب الزاوية .. الساعة 15:00 . - السويحلي × أمل ترهونة .. ملعب طرابلس الدولي .. الساعة 15:05 .

وكانت نتائج مباريات الدور الـ 64 التي أقيمت يومي الأحد والاثنين

الماضيين قد أسفرت عن تأهل الفرق التالية إلى الدور الـ 32 وهي :

التعاون على حساب السلاوي (3-1)، والنجمة على حساب المجاهد (4-0)،

والهلال على حساب بنغازي الجديدة (2-0)، والأهلي بنغازي على حساب الخور

(6-1)، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية الاتحادات الفرعية (طبرق-

الجبل الأخضر- بنغازي- خليج سرت).

والمدينة على حساب التحرير (6-0)، والشروق على حساب اتحاد تاورغاء

(1-0)، والنصر زليتن على حساب الهاني (4-0)، ضمن المجموعة الثانية التي

تضم أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة- طرابلس- المنطقة الغربية- المنطقة

الجنوبية).

وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل

مباراة فريقي الشط وزناتة، التي كانت مقررة أمس الاثنين ضمن المجموعة

الثانية، إلى يوم الأربعاء الموافق الـ7 من فبراير القادم، بملعب

الأكاديمية بجنزور الساعة 15:00 .

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